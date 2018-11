Die Entscheidung im Zürcher Letzigrund fiel in den ersten zehn Minuten nach der Pause. YB wurde rasch für die Tempoerhöhung in der zweiten Halbzeit belohnt - durch die Tore von Guillaume Hoarau (51.) und Christian Fassnacht (55.). Das 3:0 fiel in der 82. Minute durch Michel Aebischer.

Die Grasshoppers fielen durch die Niederlage auf den letzten Platz zurück, weil das bisherige Schlusslicht Neuchâtel Xamax in Thun zu einem 2:2 kam. Die Xamax-Routiniers Geoffrey Tréand (73.) und Charles-André Doudin (81.) wendeten die Partie mit ihren Toren, nachdem die Berner Oberländer kurz vor der Pause durch Dejan Sorgic in Führung gegangen waren. Doch aus dem dritten Saisonsieg wurde nichts: Marvin Spielmann gelang in der 93. Minute noch das 2:2 für die Gastgeber.

Die restlichen Partien der 13. Runde finden am Sonntag um 16.00 Uhr statt. Basel kann dann daheim gegen Lugano den Rückstand auf YB wieder verkürzen. Der FC Zürich strebt mit einem Erfolg in Luzern Platz 3 an, und Sion hofft auf den zweiten Sieg gegen St. Gallen innerhalb weniger Tage.

Resultate und Tabelle:

Grasshoppers - Young Boys 0:3 (0:0). Thun - Neuchâtel Xamax FCS 2:2 (1:0). - Sonntag: Basel - Lugano 16.00. Luzern - Zürich 16.00. Sion - St. Gallen 16.00.

Rangliste: 1. Young Boys 13/34 (43:14). 2. Basel 12/20 (23:22). 3. Thun 13/19 (26:20). 4. Zürich 12/17 (15:16). 5. St. Gallen 12/17 (19:23). 6. Lugano 12/16 (19:20). 7. Luzern 12/15 (17:21). 8. Sion 12/11 (19:23). 9. Neuchâtel Xamax FCS 13/11 (16:27). 10. Grasshoppers 13/11 (14:25).