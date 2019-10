Lionel Messi mit zwei Toren und zwei Assists

Lionel Messi überragte einmal mehr. Der Argentinier schoss zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Nach einer guten halben Stunde traf er - zum 50. Mal in seiner Karriere - direkt per Freistoss zum 3:1 und eine Viertelstunde vor Schluss erzielte er das 4:1. Sehenswert waren auch seine beiden Vorlagen. Mit perfekten Pässen in den Strafraum ermöglichte er die von Arturo Vidal und Luis Suarez.

Resultate und Tabelle:

Alaves - Atlético Madrid 1:1 (0:0). - 17'235 Zuschauer. - Tore: 70. Morata 0:1. 83. Perez 1:1.

Barcelona - Valladolid 5:1 (3:1). - 59'896 Zuschauer. - Tore: 2. Lenglet 1:0. 15. Kiko 1:1. 29. Vidal 2:1. 34. Messi 3:1. 75. Messi 4:1. 77. Suarez 5:1.

Die weiteren Spiele der 11. Runde. Mittwoch: Valencia - FC Sevilla 19.00. San Sebastian - Levante 19.00. Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona 20.00. Betis Sevilla - Celta Vigo 21.00. Real Madrid - Leganes 21.15. - Donnerstag: Eibar - Villarreal 19.00. Mallorca - Osasuna 19.00. Getafe - Granada 21.15.

1. FC Barcelona 10/22 (28:11). 2. Granada 10/20 (17:10). 3. Atlético Madrid 11/20 (11:6). 4. FC Sevilla 10/19 (13:11). 5. San Sebastian 10/19 (17:10). 6. Real Madrid 9/18 (16:9). 7. Villarreal 10/17 (24:14). 8. Osasuna 10/14 (10:9). 9. Valladolid 11/14 (11:14). 10. Valencia 10/13 (14:16). 11. Getafe 10/13 (14:14). 12. Athletic Bilbao 10/13 (8:7). 13. Alaves 11/12 (9:14). 14. Levante 10/11 (10:12). 15. Mallorca 10/10 (7:13). 16. Eibar 10/9 (10:15). 17. Betis Sevilla 10/9 (12:20). 18. Celta Vigo 10/9 (5:12). 19. Espanyol Barcelona 10/8 (5:15). 20. Leganes 10/5 (5:14).