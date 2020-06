Lissabon und Region Köln tragen Europacup-Endturniere aus

Während in der Königsklasse ab Viertelfinals alle Spiele in Portugals Hauptstadt ausgetragen werden, finden die ausstehenden Spiele der Europa League ab den Viertelfinals in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und Köln statt.

Der Final in der Champions League ist für den 23. August terminiert, derjenige in der Europa League in Köln am 21. August.

Die noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele finden in beiden Wettbewerben noch in gewohnter Form statt. Der FC Basel siegte im Hinspiel auswärts bei Eintracht Frankfurt 3:0. Die Finalturniere mit den jeweils acht verbliebenen Teilnehmern steigen ab dem 10. bzw. 12. August.