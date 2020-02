Liverpool legt weiter vor

Alex Oxlade-Chamberlain (74.), Captain Jordan Henderson (61.) und Mohamed Salah (72./91.) schossen die Tore auf Liverpools Weg zum 24. Sieg im 25. Meisterschaftsspiel. Das Resultat täuschte allerdings darüber hinweg, dass Southampton dem Team von Jürgen Klopp lange Zeit alles abverlangt hatten. Besonders in der ersten Halbzeit standen die Gäste dem ersten Tor der Partie näher. Der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri stand Liverpool aufgrund seiner Wadenverletzung erneut nicht zur Verfügung.

Während sich Liverpool an der Spitze schadlos hält, lässt die Konkurrenz weiter Federn. So hat das drittklassierte Leicester City, eine Zeitlang ein echter Verfolger der Reds, zum dritten Mal aus den letzten vier Spielen Punkte abgegeben. Im Duell mit dem Tabellennachbarn Chelsea remisierte Leicester daheim 2:2. Liverpools erster Verfolger Manchester City wird am Sonntag in London bei den Tottenham Hotspur versuchen, den Schaden in Grenzen zu halten.

Telegramme und Rangliste

Leicester City - Chelsea 2:2 (0:0). - 32'186 Zuschauer. - Tore: 46. Rüdiger 0:1. 54. Barnes 1:1. 64. Chilwell 2:1. 71. Rüdiger 2:2.

Liverpool - Southampton 4:0 (0:0). - Tore: 47. Oxlade-Chamberlain 1:0. 60. Henderson 2:0. 72. Salah 3:0. 91. Salah 4:0. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Newcastle - Norwich City 0:0. - 52'204 Zuschauer. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz). Norwich City ohne Drmic (Ersatz) und Klose (verletzt).

West Ham United - Brighton & Hove Albion 3:3 (2:0). - 59'952 Zuschauer. - Tore: 30. Diop 1:0. 45. Snodgrass 2:0. 47. Ogbonna (Eigentor) 2:1. 57. Snodgrass 3:1. 75. Gross 3:2. 79. Murray 3:3. - Bemerkungen: West Ham United ohne Ajeti (Ersatz).

Rangliste: 1. Liverpool 25/73 (60:15). 2. Manchester City 24/51 (65:27). 3. Leicester City 25/49 (54:26). 4. Chelsea 25/41 (43:34). 5. Sheffield United 25/36 (26:23). 6. Manchester United 24/34 (36:29). 7. Tottenham Hotspur 24/34 (38:32). 8. Wolverhampton 24/34 (35:32). 9. Everton 25/33 (31:37). 10. Newcastle United 25/31 (24:36). 11. Southampton 25/31 (31:46). 12. Arsenal 24/30 (32:34). 13. Burnley 24/30 (28:38). 14. Crystal Palace 25/30 (22:29). 15. Brighton & Hove Albion 25/26 (30:37). 16. Bournemouth 25/26 (25:38). 17. Aston Villa 25/25 (32:47). 18. West Ham United 25/24 (30:43). 19. Watford 25/23 (23:39). 20. Norwich City 25/18 (24:47).