Das Team von Jürgen Klopp mit Xherdan Shaqiri in der Startaufstellung war perfekt in die Partie gestartet, der Senegalese Sadio Mané traf bereits in der 3. Minute zum 1:0. Danach schaffte es Liverpool allerdings nicht, dieselbe Dominanz wie in den letzten Heimspielen zu entwickeln, der englische Internationale Harry Maguire glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für die Gäste aus.

Der Punktgewinn Leicesters war verdient, verzeichnete es doch nach der Pause ein Chancenplus. Allerdings bekundete Liverpool Pech, als ein Foul an Naby Keïta in der 57. Minute nicht mit einem Penalty belohnt wurde. Erstmals nach neun Heimspielen verliess Liverpool damit das Stadion an der Anfield Road nicht nach Sieger.

In der Tabelle baute Liverpool den Vorsprung auf Manchester City auf fünf Punkte aus. Der Profiteur der Runde war das drittklassierte Tottenham Hotspur, das gegen Watford nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 gewann. Chelsea blamierte sich in Bournemouth und verlor beim Debüt von Gonzalo Higuain 0:4.

Telegramme und Tabelle:

Liverpool - Leicester City 1:1 (1:1). - 53'000 Zuschauer. - Tore: 3. Mané 1:0. 45. Maguire 1:1. - Bemerkung: Liverpool bis 67. mit Shaqiri.

Bournemouth - Chelsea 4:0 (0:0). - Tor: 47. King 1:0. 63. Brooks 2:0. 75. King 3:0. 95. Daniels 4:0.

Tottenham Hotspur - Watford 2:1 (0:1). - 29'164 Zuschauer. - Tore: 38. Cathcart 0:1. 80. Son 1:1. 87. Llorente 2:1.

Southampton - Crystal Palace 1:1.

Rangliste: 1. Liverpool 24/61 (55:14). 2. Manchester City 24/56 (63:19). 3. Tottenham Hotspur 24/54 (50:24). 4. Arsenal 24/47 (50:33). 5. Chelsea 24/47 (40:23). 6. Manchester United 24/45 (48:35). 7. Wolverhampton 24/35 (30:31). 8. Everton 24/33 (35:33). 9. Watford 24/33 (33:34). 10. Bournemouth 24/33 (37:42). 11. Leicester City 24/32 (30:30). 12. West Ham United 24/31 (30:37). 13. Brighton & Hove Albion 24/26 (27:36). 14. Newcastle United 24/24 (21:32). 15. Crystal Palace 24/23 (24:33). 16. Southampton 24/23 (26:41). 17. Burnley 24/23 (25:45). 18. Cardiff City 24/19 (20:46). 19. Fulham 24/17 (25:53). 20. Huddersfield Town 24/11 (13:41).