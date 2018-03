Liverpool missglückte der Start in die Partie gegen Crystal Palace. In der 13. Minute kam Liverpool-Keeper Loris Karius im Duell mit Wilfried Zaha zu spät, worauf der serbische Nationalspieler Luka Milivojevic die Londoner vom Penaltypunkt aus in Führung brachte.

Die Reaktion der Reds kam erst nach der Pause. Sadio Mané (49.) und Mohamed Salah (84.) lenkten die Partie für das Gästeteam in die gewünschten Bahnen. Dank dem knappen Erfolg übernimmt Liverpool zumindest vorübergehend von Manchester United den 2. Rang; bei zwei Spielen mehr liegen die Reds jedoch nur einen Punkt vor Manchester, das heute (ab 16 Uhr) auf Swansea trifft.

Telegramme und Tabellen:

Crystal Palace - Liverpool 1:2 (1:0). - 25'807 Zuschauer. - Tore: 13. Milivojevic (Foulpenalty) 1:0. 49. Mané 1:1. 84. Salah 1:2.

Rangliste: 1. Manchester City 30/81 (85:20). 2. Liverpool 32/66 (75:35). 3. Manchester United 30/65 (58:23). 4. Tottenham Hotspur 30/61 (59:25). 5. Chelsea 30/56 (52:27). 6. Arsenal 30/48 (55:41). 7. Burnley 30/43 (27:26). 8. Leicester City 30/40 (45:43). 9. Everton 31/40 (37:50). 10. Bournemouth 31/36 (37:49). 11. Watford 31/36 (39:55). 12. Brighton & Hove Albion 30/34 (28:40). 13. Newcastle United 30/32 (30:40). 14. Swansea City 30/31 (25:42). 15. Huddersfield Town 31/31 (25:52). 16. West Ham United 30/30 (36:57). 17. Crystal Palace 32/30 (31:50). 18. Southampton 30/28 (29:44). 19. Stoke City 31/27 (29:58). 20. West Bromwich Albion 31/20 (24:49).