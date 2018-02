Das 0:0 ist aber nur auf den ersten Blick ein gutes Resultat für Manchester United. Im Heimspiel in drei Wochen muss die Mannschaft gewinnen, will sie in die Viertelfinals vorstossen. Es wird dannzumal, am 13. März, der Abend sein, an dem José Mourinho auch seine offensiven Karten auf den Tisch legen muss.

Der FC Sevilla spielte nicht schlecht und erarbeitete sich auch einige Torchancen. Doch 25 Torschüsse genügten nicht, um zum verdienten Heimsieg zu gelangen. Trainer Vincenzo Montella, einst ein überragender Mittelstürmer bei der AS Roma und 141-facher Torschütze in der Serie A, musste mitansehen, wie seine Angreifer teilweise kläglich scheiterten. Nie kamen die Spanier einem Tor näher als in der 45. Minute, als der Kolumbier Luis Muriel mit einem Kopfball aus vier Metern an Manchesters Torhüter David de Gea scheiterte.

Donezks Wende nach der Pause

Die AS Roma hat es in Charkiw im Auswärtsspiel gegen Schachtar Donezk wegen einer schwachen zweiten Halbzeit verpasst, einen grossen Schritt in Richtung erster Viertelfinal-Qualifikation seit zehn Jahren zu tun. Nach der Pausenführung verloren die Römer in der Ukraine erst die Kontrolle über den Gegner und dann das Spiel 1:2. Der Brasilianer Fred besiegelte in der 71. Minute die Niederlage der Italiener mit einem sehenswerten Freistoss aus 22 Metern unter die Latte.