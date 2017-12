Emil Berggreen und Abdou Diallo schafften mit ihren Toren Mitte der zweiten Halbzeit innerhalb von zehn Minuten die Wende in einer Partie, in der der VfB Stuttgart lange Zeit das bessere Team war. Suat Serdar setzte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 für das Heimteam den Schlusspunkt.

Die Stuttgarter führten zur Pause dank eines Treffers von Captain Christian Gentner 1:0. Und nach knapp 55 Minuten hätte Dennis Aogo das Spiel zugunsten der Gäste entscheiden können, der Verteidiger scheiterte aber mit einem Handspenalty an Mainz-Keeper Robin Zentner. Fünf Minuten später fiel auf der Gegenseite der Ausgleich.

Und vor dem wegweisenden 2:1 für Mainz hatte sich Josip Brekalo die grosse Chance zur erneuten Führung für Stuttgart geboten, der Kopfball des Kroaten wehrte aber ausgerechnet Teamkollege Chadrac Akolo kurz vor der Torlinie ab. Der frühere Sion-Stürmer hatte das 1:0 für den VfB, bei dem Anto Grgic in der Schlussphase zum Einsatz kam, mit einem herrlichen Absatztrick vorbereitet.

Ebenfalls in den Viertelfinals steht Drittligist Paderborn. Der Unterklassige setzte sich gegen den Zweitligisten Ingolstadt dank eines Treffers von Ben Zolinski 1:0 durch.

Die weiteren Achtelfinal-Duelle am Dienstag sind Schalke gegen Köln sowie Nürnberg gegen Wolfsburg.

Telegramme:

Mainz - Stuttgart 3:1 (0:1). - Tore: 41. Gentner 0:1. 62. Berggreen 1:1. 71. Diallo 2:1. 93. Serdar 3:1. - Bemerkungen: Mainz mit Frei, Stuttgart mit Grgic (ab 74.). 54. Zentner (Mainz) hält Handspenalty von Aogo.

Paderborn - Ingolstadt 1:0 (0:0). - 15'000 Zuschauer. - Tor: 56. Zolinski 1:0. - Bemerkung: 73. Pfostenschuss Srbeny (Paderborn).