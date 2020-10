Manchester City bleibt im Mittelfeld stecken

Die Citizens gerieten in London durch einen Fallrückzieher von Michail Antonio früh ins Hintertreffen. Mehr als der Ausgleich durch Phil Foden zu Beginn der zweiten Halbzeit sprang danach nicht heraus, weil unter anderem Raheem Sterling in der 86. Minute alleine vor West Hams Keeper Lukasz Fabianski scheiterte und Riyad Mahrez in der Nachspielzeit eine weitere Chance vergab.

Mit zwei Siegen aus fünf Spielen steckt Manchester City damit weiter im Mittelfeld der Tabelle fest.

Kurztelegramm und Rangliste:

West Ham United - Manchester City 1:1 (1:0). - Tore: 18. Antonio 1:0. 51. Foden 1:1.

Rangliste: 1. Everton 5/13 (14:7). 2. Aston Villa 5/12 (12:5). 3. Liverpool 5/10 (13:13). 4. Leeds United 6/10 (12:9). 5. Leicester City 5/9 (12:8). 6. Arsenal 5/9 (8:6). 7. Wolverhampton Wanderers 5/9 (5:7). 8. Tottenham Hotspur 5/8 (15:8). 9. Chelsea 5/8 (13:9). 10. Manchester City 5/8 (8:8). 11. West Ham United 6/8 (12:8). 12. Southampton 5/7 (8:9). 13. Newcastle United 5/7 (7:9). 14. Crystal Palace 5/7 (6:8). 15. Manchester United 4/6 (9:12). 16. Brighton & Hove Albion 5/4 (9:11). 17. West Bromwich Albion 5/2 (5:13). 18. Burnley 4/1 (3:8). 19. Sheffield United 5/1 (2:7). 20. Fulham 5/1 (4:12).