Trotz des Geldsegens blieben die Citizens bisher glücklos. Weiter als bis zum Halbfinal haben sie es in der Königsklasse nie geschafft. Letztes Jahr schieden sie gar schon im Achtelfinal gegen die AS Monaco aus. Die britische Presse liess sich genüsslich über die verschleuderten Millionen aus. Pep Guardiola hatte eine einfache Erklärung. Er habe versucht, die Spieler von einem permanent offensiven Fussball zu überzeugen. «Mein Fehler war, dass ich sie nicht überzeugt habe.» Denn für ihn war immer klar: Er will seinen Fussball spielen.

Inspiriert von seinem einstigen Fussball-Trainer Johan Cruyff, setzt er auf Ballbesitz und Tempo zugleich. Nach seinen unglaublichen Erfolgen mit Barcelona (mitunter zwei Champions-League-Titel) brachte er diesen Fussball als Bayern-Trainer auch nach Deutschland. Jetzt, nach etwas mehr als einem Jahr, scheint es so, als hätte Guardiola auch seine neue Mannschaft von seinen Ideen überzeugt. City jedenfalls eilt in der Liga von Erfolg zu Erfolg. Zuletzt schlugen sie United im Manchester-Derby am Wochenende mit 2:1. Es war der 14. Sieg in Folge – Rekord. Guardiola und sein Team liegen nun mit elf Punkten vor United, haben erst einmal, bei einem Unentschieden gegen 1:1 gegen Everton in der zweiten Runde, Punkte abgegeben. Es ist ein gewaltiger Brocken. Brigger: «Wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.»