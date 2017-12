Unter der Woche verlängerte David Silva seinen Vertrag mit Manchester City vorzeitig bis Juni 2020, drei Tage später markierte der spanische Welt- und Europameister im Heimspiel gegen West Ham United den entscheidenden Treffer. Er drückte den Ball in der 83. Minute nach hervorragender Vorarbeit von Kevin de Bruyne im Fallen artistisch über die Linie.

Der Erfolg für die Gastgeber war hochverdient, schnürten sie ihre Widersacher aus London in der zweiten Halbzeit doch regelrecht in deren Platzhälfte ein. Und gleichwohl besass West Ham, das kurz vor der Pause in Führung gegangen war, in der Nachspielzeit noch die grosse Chance zum Ausgleich. Diafra Sakho setzte seinen Schuss aus aussichtsreicher Position jedoch neben das Tor.

Am nächsten Sonntagabend muss Leader Manchester City im Old Trafford beim zweitplatzierten Stadtrivalen Manchester United zum Spitzenkampf antreten. Die beiden Klubs trennen derzeit acht Punkte.

England. Premier League. Die Resultate vom Sonntag:

Manchester City - West Ham United 2:1 (0:1). - 54'203 Zuschauer. - Tore: 44. Ogbonna 0:1. 57. Otamendi 1:1. 83. David Silva 2:1. - Bemerkungen: West Ham mit Edimilson Fernandes.

Bournemouth - Southampton 1:1.

Rangliste: 1. Manchester City 15/43 (46:10). 2. Manchester United 15/35 (35:9). 3. Chelsea 15/32 (28:12). 4. Liverpool 15/29 (33:19). 5. Arsenal 15/28 (29:19). 6. Tottenham Hotspur 15/25 (23:13). 7. Burnley 15/25 (14:12). 8. Watford 15/22 (25:26). 9. Leicester City 15/20 (20:20). 10. Everton 15/18 (19:28). 11. Southampton 15/17 (15:18). 12. Brighton & Hove Albion 15/17 (14:19). 13. Stoke City 15/16 (18:30). 14. Bournemouth 15/15 (13:17). 15. Newcastle United 15/15 (14:22). 16. Huddersfield Town 15/15 (9:26). 17. West Bromwich Albion 15/13 (12:21). 18. Crystal Palace 15/10 (8:25). 19. West Ham United 15/10 (13:32). 20. Swansea City 15/9 (8:18).