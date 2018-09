Beim 1:3 gegen West Ham United dürfte besonders die Art und Weise zu reden geben, mit der die United die drohende Niederlage scheinbar regungslos zu akzeptieren schien. Sinnbildlich war die Szene in der 74. Minute, in der der wiedergenesene Marko Arnautovic für West Ham das 3:1 schoss; nur drei Minuten nachdem Marcus Rashford die Red Devils vermeintlich zurück ins Spiel geführt hatte.

Da sie beim Pass von Mark Nobel ein Offside vermuteten, blieben sämtliche Abwehrspieler von Manchester stehen, und liessen Arnautovic alle Zeit der Welt, den Ball am hilflosen David de Gea vorbeizuschiessen. Es war dies der negative Höhepunkt einer zuvor bereits über weite Strecken ungenügender Leistung.

Ganz anders ist derzeit die Gemütslage bei Uniteds Stadtrivale Manchester City. Die von Mourinhos grossem Konkurrenten Pep Guardiola trainierten Citizens kamen gegen Brighton & Hove Albion zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg. Nach einer halben Stunde durchbrach Raheem Sterling für das Heimteam erstmals den Abwehrriegel des Aussenseiters. Sergio Agüero sorgte nach einer guten Stunde und einem Doppelpass mit dem vormaligen Torschützen für die Sicherstellung des sechsten Sieg im siebten Spiel. Neben der zwischenzeitlichen Übernahme der Tabellenspitze setzte Guardiolas Team damit auch Jürgen Klopps Liverpool unter Zugzwang. Die Reds treten ab 18.30 Uhr an der Stamford Bridge in London zum Spitzenduell mit Chelsea an.

Neben City feierten auch die beiden Londoner Stadtklubs Tottenham (in Huddersfield) und Arsenal (gegen Watford) 2:0-Siege. Die Fans der Gunners, bei denen Granit Xhaka durchspielte, mussten sich gegen das Überraschungsteam aus der Grafschaft Hertfordshire allerdings bis in der 81. Minute auf eine Erfolgsmeldung gedulden. Neun Minuten vor Schluss buxierte Watford-Verteidiger Craig Cathcart eine Hereingabe von Alex Iwobi unglücklich ins eigene Tor, nur zwei Minuten später sorgte Mesut Özil mit seinem dritten Saisontreffer für die Entscheidung.

Arsenal zog dank dem fünften Sieg in Folge an Watford vorbei und liegt neu unmittelbar hinter dem grossen Rivalen Tottenham auf Rang 5. Einen starken Eindruck hinterlässt weiterhin Aufsteiger Wolverhampton unter seinem portugiesischen Trainer Espirito Santo. Die Wolves blieben beim 2:0 gegen Southampton in der Liga zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und belegen den 8. Platz.

Telegramm und Rangliste:

West Ham United - Manchester United 3:1 (2:0). - 56'938 Zuschauer. - Tore: 5. Anderson 1:0. 43. Lindelöf (Eigentor) 2:0. 71. Rashford 2:1. 74. Arnautovic 3:1.

Arsenal - Watford 2:0 (0:0) - Tore: 81. Cathcart (Eigentor) 1:0. 83. Özil 2:0. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Huddersfield Town - Tottenham Hotspur 0:2 (0:2) - Tore: 26. Kane 0:1. 33. Kane (Foulpenalty) 0:2. - Bemerkung: Huddersfield mit Hadergjonaj (ab 29./Foulpenalty in der 33. Minute verschuldet).

Manchester City - Brighton & Hove Albion 2:0 (1:0) - Tore: 29. Sterling 1:0. 65. Agüero 2:0.

Newcastle United - Leicester City 0:2 (0:1) - 51'523 Zuschauer. - Tore: 30. Vardy (Handspenalty) 0:1. 73. Maguire 0:2. - Bemerkung: Newcastle ohne Schär (Ersatz).

Rangliste: 1. Manchester City 7/19 (21:3). 2. Liverpool 6/18 (14:2). 3. Chelsea 6/16 (14:4). 4. Tottenham Hotspur 7/15 (14:7). 5. Arsenal 7/15 (14:9). 6. Watford 7/13 (11:8). 7. Leicester City 7/12 (13:10). 8. Wolverhampton 7/12 (8:6). 9. Bournemouth 6/10 (10:11). 10. Manchester United 7/10 (10:12). 11. Everton 7/9 (11:11). 12. Crystal Palace 6/7 (4:6). 13. West Ham United 7/7 (8:12). 14. Brighton & Hove Albion 7/5 (8:13). 15. Southampton 7/5 (6:11). 16. Fulham 7/5 (8:16). 17. Burnley 6/4 (7:10). 18. Cardiff City 6/2 (3:14). 19. Newcastle United 7/2 (4:10). 20. Huddersfield Town 7/2 (3:16).