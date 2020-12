Manchester United und Manchester City jetzt Vierter und Fünfter

Manchester City hat eine Mini-Serie von Heimspielen gegen Abstiegskandidaten genutzt, um in der Premier League Fahrt aufzunehmen. Eine Woche nach dem 5:0 gegen den Tabellenvorletzten Burnley siegte das Team von Pep Guardiola gegen Aufsteiger Fulham 2:0. Damit rückte Manchester City in der Tabelle auf Platz 5 vor und liegt nur noch drei Punkte hinter dem Führungsduo Tottenham Hotspur und Liverpool zurück, das am Sonntag im Einsatz steht.

Die Entscheidung führte Manchester City gegen Fulham schon in der ersten halben Stunde herbei. Raheem Sterling erzielte in der 5. Minute aus halbrechter Position mit einem Flachschuss das Führungstor, der Belgier Kevin de Bruyne erhöhte nach 25 Minuten mittels Foulpenalty auf 2:0.

Das Ergebnis brachte die Überlegenheit von Manchester City nur ungenügend zum Ausdruck. Am Ende wies die Statistik 70:30 Prozent Ballbesitz, 772:326 gespielte Pässe, 16:6 Torschüsse und 9:3 Corner zugunsten des Favoriten aus.

Auch Citys Stadtrivale Manchester United verliess seinen Platz im Tabellenmittelfeld und ist als Vierter sogar noch besser klassiert. Beim 3:1 auswärts gegen West Ham United drehte der Rekordmeister die Partie nach der Pause innerhalb von 13 Minuten. Paul Pogba, Mason Greenwood und Marcus Rashford waren zwischen der 65. und 78. Minute erfolgreich. Für Manchester United war es in der Meisterschaft der vierte Sieg in Folge.

Telegramme:

Manchester City - Fulham 2:0 (2:0). - Tore: 5. Sterling 1:0. 25. De Bruyne (Foulpenalty) 2:0.

West Ham United - Manchester United 1:3 (1:0). - Tore: 38. Soucek 1:0. 65. Pogba 1:1. 68. Greenwood 1:2. 78. Rashford 1:3.

Weiteres Resultat vom Samstag: Burnley - Everton 1:1.

Rangliste:

1. Tottenham Hotspur 10/21 (21:9). 2. Liverpool 10/21 (22:17). 3. Chelsea 10/19 (22:10). 4. Manchester United 10/19 (19:17). 5. Manchester City 10/18 (17:11). 6. Leicester City 10/18 (19:14). 7. Southampton 10/17 (19:16). 8. Wolverhampton Wanderers 10/17 (11:11). 9. West Ham United 11/17 (18:14). 10. Everton 11/17 (20:18). 11. Aston Villa 9/15 (20:13). 12. Leeds United 10/14 (15:17). 13. Newcastle United 10/14 (12:15). 14. Arsenal 10/13 (10:12). 15. Crystal Palace 10/13 (12:15). 16. Brighton & Hove Albion 10/10 (14:16). 17. Fulham 11/7 (11:21). 18. West Bromwich Albion 10/6 (7:18). 19. Burnley 10/6 (5:18). 20. Sheffield United 10/1 (4:16).