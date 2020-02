Marco Bürki zurück in der Schweiz - in Luzern

Als Junior durchlief der Stadtberner alle Jugendmannschaften des BSC Young Boys. 2011/12 gab er das Debüt in der Super League. Nach einer zweijährigen Ausleihe zum FC Thun ab 2015 und der Rückkehr zum Stammklub wechselte der Linksfuss auf die Saison 2018/19 in die 1. Division Belgiens, wo er in der Mannschaft von Zulte Waregem ein wichtiger Spieler wurde.