Doch die Mannschaft solle sich nicht zu früh über den «einfachen» Gegner FCB freuen. «Schon einige Engländer haben sich gefreut und am Schluss fanden sie es dann nicht mehr so lustig», sagt Streller kämpferisch und spielt dabei zum Beispiel auf das Jahr 2011 an, als er und Alex Frei Manchester United aus dem Champions-League-Rennen kickten. Trotzdem sei es ein schönes Los für Man City. «Sie sind der klare Favorit.»

Unter Trainer Pep Guardiola spiele Man City nicht den typischen englischen Fussball. Der FCB werde es schwer haben gegen die taktisch starken Engländer. Ausserdem kommt der FCB aus der Winterpause, muss erst seinen Rhythmus wieder finden, während Man City die Saison durchspielt.

Manchester City sei momentan kaum zu schlagen. Doch genau dort könne der FCB ansetzen. «Diese Chancenlosigkeit ist unsere einzige Chance», gibt Streller etwas kryptisch zu Protokoll. Die Basler haben nichts zu verlieren und vielleicht passiert es ja wieder einmal einem englischen Verein, dass er den «kleinen» FCB unterschätzt. (zam)