Nach den zwei Toren am Dienstag mit der Schweiz im Spiel der Nations League gegen Deutschland, traf Mario Gavranovic im Klub sogar drei Mal. Der Tessiner Stürmer erzielte für Dinamo Zagreb in der Meisterschaft im Spitzenspiel gegen Gorica alle Tore zum 3:2-Heimsieg. Damit führt Gavranovic in der Torschützenliste nun mit sieben Treffern.

In der Tabelle schaffte Dinamo Zagreb dank dem Sieg eine Differenz von drei Punkten zu Verfolger Gorica.