Bei Halbzeit im Manchester Stadtderby deutete alles darauf hin, dass bei den "Citizens" und Trainer Pep Guardiola nach der Partie die Korken knallen. 2:0 führte das Heimteam nach einer starken ersten Halbzeit dank Toren von Vincent Kompany und Ilkay Gündogan, das 0:3 am Mittwoch in der Champions League gegen Liverpool schien nur ein Ausrutscher gewesen zu sein.

Doch Manchester United meldete sich zurück - und vermasselte dem Stadtrivalen die Meisterparty. Innerhalb von einer Viertelstunde drehten Paul Pogba - der zuletzt stark kritisierte Franzose traf zweimal - und Chris Smalling die Partie zugunsten der Mannschaft von José Mourinho. Das Heimteam drückte in den Schlussminuten zwar vehement auf den Ausgleich, doch dank Torhüter David De Gea und etwas Glück brachten die Gäste den Sieg über die Zeit.

Stoke City droht der Abstieg

Am Tabellenende hält der Abwärtstrend von Stoke City auch unter dem neuen Trainer Paul Lambert an. Stoke City ist seit neun Spielen ohne Sieg, das 1:2 gegen Tottenham Hotspur war die vierte Niederlage in Folge. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt fünf Runden vor Schluss vier Punkte.

Matchwinner im Britannia Stadium war der Däne Christian Eriksen, der beide Tore für Tottenham erzielte. Xherdan Shaqiri gehörte beim Heimteam zu den Aktivposten. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Mame Diouf bereitete der Schweizer Internationale mit einem Steilpass vor, in der 80. Minute landete ein herrliche getretener Freistoss von ihm am Lattenkreuz.

Liverpool kam drei Tage nach dem starken Auftritt beim 3:0 in der Champions League gegen Manchester City im Derby auswärts gegen Everton nur zu einem 0:0. Das Team von Jürgen Klopp musste am Ende froh sein, aus dem Goodison Park einen Punkt mitzunehmen. Cenk Tosun (86.) mit einem Kopfball und Dominic Calvert-Lewin (87.) vergaben in der Schlussphase zwei exzellente Chancen für das Heimteam zum Siegtreffer.

Die zuvor beste Gelegenheit im Merseyside Derby hatte sich Yannick Bolasie geboten. Den Schuss des Kongolesen parierte Liverpools Keeper Loris Karius in der 23. Minute glänzend. In der Tabelle fielen die "Reds" hinter Tottenham Hotspur auf Platz 4 zurück.

Telegramme und Rangliste

Everton - Liverpool 0:0. - 39'220 Zuschauer.

Stoke City - Tottenham Hotspur 1:2 (0:0). - 29'515 Zuschauer. - Tore: 52. Eriksen 0:1. 57. Diouf 1:1. 63. Kane 1:2. - Bemerkung: Stoke mit Shaqiri.

Brighton & Hove Albion - Huddersfield Town 1:1 (1:1). - 30'501 Zuschauer. - Tore: 29. Lössl (Eigentor) 1:0. 33. Mounie 1:1. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj. 74. Rote Karte gegen Pröpper (Brighton).

Manchester City - Manchester United 2:3 (2:0). - 55'000 Zuschauer. - Tore: 25. Kompany 1:0. 30. Gündogan 2:0. 54. Pogba 2:1. 55. Pogba 2:2. 69. Smalling 2:3.

Weitere Resultate: Bournemouth - Crystal Palace 2:2. Leicester City - Newcastle United 1:2. Watford - Burnley 1:2. West Bromwich Albion - Swansea City 1:1. - Rangliste: 1. Manchester City 32/84 (90:24). 2. Manchester United 32/71 (63:25). 3. Tottenham Hotspur 32/67 (64:27). 4. Liverpool 33/67 (75:35). 5. Chelsea 31/56 (53:30). 6. Arsenal 31/51 (58:41). 7. Burnley 32/49 (31:28). 8. Leicester City 32/43 (48:45). 9. Everton 33/41 (38:53). 10. Newcastle United 32/38 (33:41). 11. Bournemouth 33/38 (41:53). 12. Watford 33/37 (42:59). 13. Brighton & Hove Albion 32/35 (29:43). 14. West Ham United 31/33 (39:57). 15. Swansea City 32/32 (26:45). 16. Huddersfield Town 33/32 (26:54). 17. Crystal Palace 33/31 (33:52). 18. Southampton 31/28 (29:47). 19. Stoke City 33/27 (30:63). 20. West Bromwich Albion 33/21 (26:52).