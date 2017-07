Beide Mannschaften liegen nach ihren jeweiligen Siegen zum Auftakt des Kontinentalwettbewerbs mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe C. Mexiko setzte sich am Sonntag mit 3:1 gegen El Salvador durch. Jamaika besiegte Curaçao mit 2:0.

Im zweiten Spiel des Tages gewann El Salvador gegen die Auswahl der Karibikinsel Curaçao mit 2:0 (2:0). Gerson Mayen (21.) und Rodolfo Zelaya (24.) erzielten die Tore für die Mittelamerikaner. Mit drei Punkten liegt El Salvador auf dem dritten Tabellenplatz.

Die abschliessenden zwei Spiele der Gruppe C finden am Sonntag in San Antonio im US-Bundesstaat Texas statt.