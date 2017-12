Die FCB-Historiker bibberten mit, doch am Ende mussten sie folgendendes Endresultat notieren: Sieben Tore. Fünf Spiele. Innert 14 Tagen. Weil Michael Lang beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon unverschämterweise kein Tor schoss und nur mit einem Assist auffiel, ist die unheimliche Trefferserie des FCB-Verteidigers vorbei. Ein gefundenes Fressen für die Satiriker unter den FCB-Fans, die in den sozialen Netzwerken fordern, der FC Basel solle diesen Lang schleunigst verkaufen, der treffe ja das Tor nicht mehr.

Tatsächlich hat sich Lang durch seine wichtigen Treffer – vier seiner sieben Tore fungierten als Dosenöffner – wieder in den Fokus anderer Vereine gespielt. Bundesligist Hannover meldete kürzlich Interesse an, doch Lang will im Falle eines Abschieds aus Basel nur zu einem «grösseren Klub» und nicht nur in eine bessere Liga wechseln. Das betonte der Ostschweizer auch in dieser Woche wieder.