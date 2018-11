Wie schon am Mittwoch beim 2:1 gegen den FC Genoa erzielte Alessio Romagnoli den Siegtreffer in der Nachspielzeit, diesmal nach einem Konter in der 97. Minute.

Das schlecht in die Saison gestartete Team von Ricardo Rodriguez, der auf der linken Abwehrseite durchspielte, rückte damit auf den 4. Platz vor. Vorangegangen war der Schlusspointe ein strittiger Platzverweis gegen Udineses Bram Nuytinck, für dessen taktisches Foul an Samu Castillejo eine Gelbe Karte angebrachter gewesen wäre.

Im zweiten Schweizer Serie-A-Duell des Tages feierte Remo Freuler mit Atalanta Bergamo bei Blerim Dzemailis Bologna einen 2:1-Erfolg.

Resultate und Tabelle:

Udinese - AC Milan 0:1 (0:0). - Tor: 97. Romagnoli 0:1. - Bemerkungen: Udinese ohne Behrami (Ersatz), Milan mit Rodriguez. 35. Higuain (Milan) mit Rückenproblemen ausgewechselt. 95. Rote Karte gegen Nuytinck (Udinese/Foul).

Freitag: Napoli - Empoli 5:1. - Samstag: Inter Mailand - Genoa 5:0. Fiorentina - AS Roma 1:1. Juventus Turin - Cagliari 3:1. - Sonntag: Lazio Rom - SPAL Ferrara 4:1. Chievo Verona - Sassuolo 0:2. Parma - Frosinone 0:0. Sampdoria Genua - Torino 1:4. Bologna - Atalanta Bergamo 1:2.

1. Juventus Turin 11/31 (24:8). 2. Inter Mailand 11/25 (21:6). 3. Napoli 11/25 (24:12). 4. AC Milan 11/21 (21:14). 5. Lazio Rom 11/21 (17:13). 6. Sassuolo 11/18 (19:16). 7. Torino 11/17 (16:13). 8. Fiorentina 11/16 (17:9). 9. AS Roma 11/16 (18:14). 10. Sampdoria Genua 11/15 (15:11). 11. Atalanta Bergamo 11/15 (19:13). 12. Parma 11/14 (10:14). 13. Genoa 11/14 (16:24). 14. Cagliari 11/13 (10:14). 15. SPAL Ferrara 11/12 (9:17). 16. Bologna 11/9 (9:16). 17. Udinese 11/9 (10:16). 18. Empoli 11/6 (10:20). 19. Frosinone 11/6 (9:24). 20. Chievo Verona 11/-1 (8:28).