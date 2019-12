Misslungenes Debüt von Gattuso in Neapel

Der Champions-League-Achtelfinalist, der Mitte der Woche Carlo Ancelotti durch den früheren Sittener Coach ersetzt hatte, unterlag daheim Parma mit 1:2. Der Siegtreffer der Gäste gelang dem Ivorer Gervinho in der 93. Minute nach Vorlage des 19-jährigen Schweden Dejan Kulusevski, der Parma in der 4. Minute erstmals in Front geschossen hatte.

Napoli wartet seit Mitte Oktober und acht Partien in der Serie A auf einen Sieg. Der Rückstand auf den 4. Platz beträgt nunmehr elf Verlustpunkte.

Resultate und Tabelle:

Napoli - Parma 1:2 (0:1). - 25'000 Zuschauer. - Tore: 4. Kulusevski 0:1. 64. Milik 1:1. 93. Gervinho 1:2.

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Samstag: Brescia - Lecce 3:0. Genoa - Sampdoria Genua 20.45. - Sonntag: Hellas Verona - Torino 12.30. Bologna - Atalanta Bergamo 15.00. Juventus Turin - Udinese 15.00. AC Milan - Sassuolo 15.00. AS Roma - SPAL Ferrara 18.00. Fiorentina - Inter Mailand 20.45. - Montag: Cagliari - Lazio Rom 20.45.

1. Inter Mailand 15/38 (31:13). 2. Juventus Turin 15/36 (26:15). 3. Lazio Rom 15/33 (36:15). 4. Cagliari 15/29 (31:19). 5. AS Roma 15/29 (26:15). 6. Atalanta Bergamo 15/28 (37:23). 7. Parma 16/24 (23:19). 8. Napoli 16/21 (25:21). 9. Torino 15/20 (18:21). 10. AC Milan 15/20 (16:19). 11. Hellas Verona 15/18 (14:17). 12. Bologna 15/16 (22:26). 13. Fiorentina 15/16 (19:23). 14. Sassuolo 14/15 (26:27). 15. Udinese 15/15 (10:24). 16. Lecce 16/15 (20:32). 17. Brescia 15/13 (14:26). 18. Sampdoria Genua 15/12 (12:25). 19. Genoa 15/11 (17:30). 20. SPAL Ferrara 15/9 (9:22).