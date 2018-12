Zum Abschluss wartet am Freitag mit dem Gastspiel in Dortmund der grösste Brocken auf Borussia Mönchengladbach. Aber schon jetzt kann das Team von Trainer Dieter Hecking und dem Schweizer Quintett Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Josip Drmic eine überaus positive Hinrunden-Bilanz ziehen. Ein Spiel vor der Winterpause steht fest, dass die Gladbacher auf einem Champions-League-Platz ins neue Jahr rutschen werden. Das 2:0 gegen Nürnberg war der achte Sieg im achten Heimspiel. Besser schnitt Gladbach zuhause noch nie ab.

Gegen die schwächste Defensive der Liga bekundete der Tabellenzweite anfänglich Mühe. Nach einem abgelenkten Schuss an die Latte des eigenen Tors in den ersten Minuten übernahm das Heimteam aber zusehends die Kontrolle. Alassane Pléa, zweimal der auffällige Zakaria und Thorgan Hazard mit einem kläglich über das Tor gelupften Foulpenalty vergaben die ersten Möglichkeiten zunächst. Dann vollendete Hazard zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Konter zur Führung. Für den von Topklubs umworbenen Belgier war es der 9. Treffer und die 15. Torbeteiligung in der Bundesliga-Hinrunde. In den Schlussminuten war Pléa ebenfalls zum 9. Mal erfolgreich.

Für Nico Elvedi endete das letzte Heimspiel des Kalenderjahres mit einem brummenden Schädel. Der Nationalverteidiger zog sich bei einem Luftduell eine Platzwunde zu und musste sich 20 Minuten vor Schluss auswechseln lassen.

Telegramm und Rangliste

Mönchengladbach - Nürnberg 2:0 (0:0). - 42'323 Zuschauer. - Tore: 47. Hazard 1:0. 86. Pléa 2:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 73.), Lang (ab 75.) und Zakaria, ohne Drmic (Ersatz). 5. Abgelenkter Schuss von Fuchs (Nürnberg) an die Latte. 45. Hazard (Gladbach) verschiesst Foulpenalty.

Erstes Resultat vom Dienstag: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 15/39 (41:15). 2. Borussia Mönchengladbach 16/33 (35:16). 3. Bayern München 15/30 (32:18). 4. RB Leipzig 15/28 (28:14). 5. Eintracht Frankfurt 15/26 (32:18). 6. Hoffenheim 15/23 (30:21). 7. Hertha Berlin 15/23 (23:22). 8. Wolfsburg 15/22 (22:20). 9. Werder Bremen 15/21 (25:25). 10. Mainz 05 15/19 (14:19). 11. Bayer Leverkusen 15/18 (21:27). 12. SC Freiburg 15/17 (19:24). 13. Schalke 04 15/15 (16:21). 14. Augsburg 15/14 (21:24). 15. VfB Stuttgart 15/14 (11:30). 16. Fortuna Düsseldorf 15/12 (16:32). 17. 1. FC Nürnberg 16/11 (14:37). 18. Hannover 96 15/10 (16:33).