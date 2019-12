Mönchengladbach scheidet nach Sommers Fehler aus

Noch letzten Samstag hatte Yann Sommer Borussia Mönchengladbach mit tollen Paraden zum 2:1-Heimsieg gegen Bayern München geführt. Wenige Tage später unterlief dem Schweizer Nationalgoalie ein schwerer Patzer, der letztlich Gladbachs Scheitern in der Europa League nach sich zog. Mönchengladbach führte 1:0, als sich Sommer kurz vor der Pause von einem mit Effet getretenen Weitschuss erwischen liess. Er konnte den nicht platziert geschossenen Ball nicht blockieren. Der Drall bewirkte, dass der Ball beim Pfosten ins Tor drang, ehe Sommer ihn behändigen konnte.

Mit dem 1:1 wäre Mönchengladbach, bei dem alle vier Schweizer Söldner zum Zug kamen, immer noch weitergekommen. Aber in der 90. Minute verwertete der Italiener Enzo Crivelli für Basaksehir einen abgeprallten Ball. Diesmal konnte Sommer nichts ausreichten. So ist die Europa-League-Kampagne für Gladbach so zu Ende gegangen, wie sie begonnenen hatte: mit einer enttäuschenden Heimniederlage. Zu Beginn hatten sich die Gladbacher von Wolfsberg mit 0:4 demütigen lassen.

Mit Abzügen bei den Stilnoten sicherten sich, Arsenal und Eintracht Frankfurt, die Schwergewichte der Gruppe F, die Tickets für die Sechzehntelfinals. Während Arsenal in Lüttich 2:2 remisierte, verlor Frankfurt daheim gegen Vitoria Guimarães 2:3.

Adi Hütters Eintracht Frankfurt liess sich von den Portugiesen zu Beginn und ganz am Schluss düpieren. Nachdem Rochinha (8.) die Gäste früh auf Kurs gebracht hatte, sorgten Danny da Costa (31.) und Daichi Kamada (38.) für den Halbfinalisten der letzten Saison noch vor der Pause für die zwischenzeitliche Wende. Bis fünf Minuten vor Schluss liessen es die bereits vor Anpfiff ausgeschiedenen Gäste dabei bewenden, um dann mit einer Doublette (85./87.) innerhalb von zwei Minuten dem Spiel nochmals eine Wende zu geben.

Die Eintracht, bei der Djibril Sow durchspielte und Gelson Fernandes ab der 78. Minute zum Einsatz kam, konnte sich allerdings auf das zuletzt kriselnde Arsenal verlassen. Die Gunners, die gegen Standard Lüttich unter anderen auf den eine Hirnerschütterung auskurierenden Granit Xhaka verzichteten, machten im zweiten Pflichtspiel in Folge einen Rückstand wett. Bis zur 69. Minute gingen die Belgier 2:0 in Front, aber Alexandre Lacazette (78.) und Youngster Bukayo Saka (81.) korrigierten es innerhalb von drei Minuten. Am Montag waren den Gunners in der Meisterschaft bei West Ham United sogar drei Tore in neun Minuten geglückt.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe B:

FC Kopenhagen - Malmö 0:1 (0:0). - SR Massa (ITA). - Tor: 77. Papagiannopoulos 0:1.

Rangliste: 1. Malmö 6/11 (8:6). 2. FC Kopenhagen 6/9 (5:4). 3. Dynamo Kiew 6/7 (7:7). 4. Lugano 6/3 (2:5).

Gruppe C:

Getafe - Krasnodar 3:0 (0:0). - SR Siebert (GER). - Tore: 76. Cabrera 1:0. 78. Molina 2:0. 87. Kenedy 3:0.

Basel - Trabzonspor 2:0 (1:0).

Rangliste: 1. Basel 6/13 (12:4). 2. Getafe 6/12 (8:4). 3. FK Krasnodar 6/9 (7:10). 4. Trabzonspor 6/1 (2:11).

Gruppe G:

Porto - Feyenoord Rotterdam 3:2 (3:2). - SR Aytekin (GER). - Tore: 14. Luis Diaz 1:0. 16. Malacia (Eigentor) 2:0. 19. Botteghin 2:1. 22. Larsson 2:2. 34. Soares 3:2.

Glasgow Rangers - Young Boys 1:1 (1:0).

Rangliste: 1. FC Porto 6/10 (8:9). 2. Glasgow Rangers 6/9 (8:6). 3. Young Boys 6/8 (8:7). 4. Feyenoord Rotterdam 6/5 (7:9).

Gruppe A:

APOEL Nikosia - FC Sevilla 1:0 (0:0). Karabach Agdam - F91 Düdelingen 1:1 (0:0).

Rangliste: 1. FC Sevilla 6/15 (14:3). 2. APOEL Nikosia 6/10 (10:8). 3. Karabach Agdam 6/5 (8:11). 4. F91 Düdelingen 6/4 (8:18).

Gruppe D:

PSV Eindhoven - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:1). LASK Linz - Sporting Lissabon 3:0 (2:0).

Rangliste: 1. LASK Linz 6/13 (11:4). 2. Sporting Lissabon 6/12 (11:7). 3. PSV Eindhoven 6/8 (9:12). 4. Rosenborg Trondheim 6/1 (3:11).

Gruppe E:

Rennes - Lazio Rom 2:0 (1:0). CFR Cluj - Celtic Glasgow 2:0 (0:0).

Rangliste: 1. Celtic Glasgow 6/13 (10:6). 2. CFR Cluj 6/12 (6:4). 3. Lazio Rom 6/6 (6:9). 4. Rennes 6/4 (5:8).

Gruppe F:

Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimarães 2:3 (2:1). - SR Mazeika (LTU). - Tore: 8. Rochinha 0:1. 31. Da Costa 1:1. 38. Kamada 2:1. 85. Elmusrati 2:2. 87. Edwards 2:3. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow und ab 78. mit Fernandes (Ersatz).

Standard Lüttich - Arsenal 2:2 (0:0). - SR Ekberg (SWE). - Tore: 47. Bastien 1:0. 69. Amallah 2:0. 78. Lacazette 2:1. 81. Saka 2:2. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt/Hirnerschütterung).

Rangliste: 1. Arsenal 6/11 (14:7). 2. Eintracht Frankfurt 6/9 (8:10). 3. Standard Lüttich 6/8 (8:10). 4. Vitoria Guimarães 6/5 (7:10).

Gruppe H:

Ludogorez Rasgrad - Ferencvaros Budapest 1:1 (1:0). Espanyol Barcelona - ZSKA Moskau 0:1 (0:0).

Rangliste: 1. Espanyol Barcelona 6/11 (12:4). 2. Ludogorez Rasgrad 6/8 (10:10). 3. Ferencvaros Budapest 6/7 (5:7). 4. ZSKA Moskau 6/5 (3:9).

Gruppe I:

Wolfsburg - Saint-Etienne 1:0 (0:0). - SR Tierney (ENG). - Tor: 52. Otavio 1:0. Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu (verwarnt) und Steffen (verwarnt), ohne Mehmedi (nicht im Aufgebot).

Gent - Oleksandrija 2:1 (2:0).

Rangliste: 1. Gent 6/12 (11:7). 2. Wolfsburg 6/11 (9:7). 3. Saint-Etienne 6/4 (6:8). 4. Oleksandrija 6/3 (6:10).

Gruppe J:

Borussia Mönchengladbach - Basaksehir Istanbul 1:2 (1:1). - SR Sanchez (ESP). - Tore: 33. Thuram 1:0. 44. Kahveci 1:1. 90. Crivelli 1:2. - Bemerkungen: Borussia Mönchengbadbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und bis 78. mit Embolo.

AS Roma - Wolfsberg 2:2 (2:1).

Rangliste: 1. Basaksehir Istanbul 6/10 (7:9). 2. AS Roma 6/9 (12:6). 3. Borussia Mönchengladbach 6/8 (6:9). 4. Wolfsberg 6/5 (7:8).

Gruppe K:

Wolverhampton - Besiktas Istanbul 4:0 (0:0). Slovan Bratislava - Braga 2:4 (1:1).

Rangliste: 1. Braga 6/14 (15:9). 2. Wolverhampton 6/13 (11:5). 3. Slovan Bratislava 6/4 (10:13). 4. Besiktas Istanbul 6/3 (6:15).

Gruppe L:

Manchester United - Alkmaar 4:0 (0:0). - SR Schärer (SUI). - Tore: 53. Young 1:0. 58. Greenwood 2:0. 62. Mata (Foulpenalty) 3:0. 64. Greenwood 4:0.

Partizan Belgrad - Astana 4:1 (3:0).

Rangliste: 1. Manchester United 6/13 (10:2). 2. Alkmaar 6/9 (15:8). 3. Partizan Belgrad 6/8 (10:10). 4. Astana 6/3 (4:19)