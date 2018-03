Und dann müssen sie warten. Die Ägypter lassen sich Zeit. Und am meisten Zeit lässt sich, wie schon beim Einlaufen vor dem Anpfiff des Spiels Mohamed Salah.

Der Anführer dieses Teams, das ist ein anderer. Ebenfalls ein bekanntes Gesicht in Basel: Mohamed Elneny, Arsenal-Söldner und Kopf im Mittelfeld. Salah ist die Seele, das Traumtänzerische, Elneny das Hirn, das Berechnende.

Ronaldo dagegen vereint diese Qualitäten in sich. Er ist Zauberer, aber er tut dies wie ein Architekt mit Lineal und Zirkel. Durchgetaktet wie einst der Fabrikalltag. Und Ronaldo ist zwar ein Leader, einer, der vorneweg geht, antreibt, den Mund aufmacht, was ihn gleichzeitig nicht daran hindert, auf dem Platz entnervt zu reagieren, wenn ein Mitspieler nicht so spielt, wie er sich das vorstellt. Negative Körpersprache. Aber hei, es ist Ronaldo, er dreht das Spiel in der Nachspielzeit. Da ist zwar Mohamed Salah nicht mehr auf dem Platz, aber verziehen wird einem trotzdem vieles.

Und so ist Ronaldo irgendwie mehr, weil er mehr in sich vereint. Und zugleich weniger, weil seine Magie irgendwie Strassenstaub auf sich trägt, nicht Sternenstaub wie ihn Salah versprüht. Mit dem Ball und seinen Füssen.

Denn daneben ist der ägyptische Wuschelkopf eher ein Lausbub. Mit diesem verschmitzten Lachen umgeht er fast alles, so wie er das auf dem Platz mit seinen Gegnern tut. Knapp 25 Minuten nach Schlusspfiff kommt er frisch geduscht und im Teamtrainings-Anzug aus den Kabinen des FC Zürich.

«Momo, nur zwei Fragen.» Er lacht und schüttelt den Kopf. Kein Interview. Wie so oft. Aber vielleicht ist es auch gut so, denn wie sollen seine Worte bloss mit dem mithalten können, was er auf dem Rasen veranstaltet?