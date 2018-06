Der ehemalige Spieler des FC Barcelona, der sein Geld seit diesem Frühjahr in China verdient, spielte ab 2003 insgesamt 147 Mal für Argentinien - häufiger als jeder andere. "Ab jetzt bin ich nur noch ein Fan unserer Mannschaft. Ich hoffe, dass die Burschen in Zukunft etwas erreichen können", sagte Mascherano nach seinem letzten Länderspiel.

In Russland stellte Mascherano einen eigentümlichen WM-Rekord auf. Die Verwarnung, die er sich im Match gegen Frankreich in der 43. Minute einhandelte, war Mascheranos siebte Gelbe Karte in einer ersten Halbzeit eines WM-Spiels. Dennoch war er für kein Spiel jemals gesperrt.

Neben Mascherano erklärte auch Mittelfeldspieler Lucas Biglia (32) von der AC Milan den Rücktritt. Biglia erwartet weitere Rücktritte: "Viele von uns müssen einen Schritt beiseitetreten. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Jetzt kommt eine andere Generation, reich an Spielern."