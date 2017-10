Unterhaltung

Wenn wir an dieser Stelle nur die fussballerische Qualität bewerten würden, hätte das Spiel kaum viel mehr als zwei Burstreckys verdient. Aber es geht ja um mehr, um grosse Gefühle, harte Zweikämpfe und dergleichen. Und obwohl es in diesem Spiel vielleicht bloss nur vier, fünf einigermassen nennenswerte Torszenen gab, war es doch voll von diesen anderen Momenten:

Nur dank einem richtig stark haltenden FCZ-Keeper Andris Vanins endet das Spiel überhaupt 0:0. Und in der Pause platzt FCB-Flügel Renato Steffen der Kragen, er massregelt seinen Captain. Vor laufender Kamera. Einiges an Gesprächsstoff also, trotz dürftigem Fussball. Darum immerhin vier Burstreckys.