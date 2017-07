Es sei ein Spiel gegen einen unbekannten und klar schwächer eingestuften Gegner, das man zwingend gewinnen müsse, hiess es im Wallis. Nach der Hälfte des Kräftemessens mit der Nummer 408 des Uefa-Klubrankings ist klar: Sion braucht für den wie 2015/16 angestrebten Vorstoss in die Gruppenphase der Europa League ein Wunder. Vor allem brauchen die Walliser nun gute Argumente, um die Blamage im Baltikum zu rechtfertigen.

Schlechter hätte Sion nicht in die Europacup-Saison starten können. Nach 137 Sekunden führte ein Eigentor des brasilianischen Innenverteidigers Paulo Ricardo – er hatte einen Freistoss unhaltbar per Kopf abgefälscht – zum 0:1. Nach etwas mehr als acht Minuten lag Sion mit zwei Toren in Rückstand. Diesmal hatte Tomas Janusauskas mit einem herrlichen Volley aus 20 Metern getroffen.

Sion brauchte mehr als eine halbe Stunde, um sich aus der Schockstarre zu befreien, den ersten Torschuss gab der Super-League-Vertreter nach 38 Minuten ab. Die Walliser wirkten im ersten Duell mit dem bescheidenen litauischen Vertreter aber insgesamt erschreckend lustlos. Sie erspielten sich nicht eine einzige nennenswerte Torchance. Vielmehr fiel in der 90. Minute das 3:0 für Suduva, wiederum durch einen Volley nach einem ungenügend geklärten Standard und mangelhafter Zuordnung in der Deckungsarbeit.

Tramezzani mit deutlichen Worten

Trainer Paolo Tramezzani, der das Team im Vergleich zum siegreichen Meisterschaftsauftakt in Thun auf sechs Positionen veränderte (vier davon wegen Verletzungen), fand deutliche Worte für den miserablen Auftritt seiner Spieler.

«Wir haben keine Reaktion auf die schwierigen Momente gezeigt», sagte der Italiener. «Der Teamgeist war schwach. Wer sich nicht wehtun will, muss nicht Fussball spielen. Diese Spieler, deren Namen ich nicht nennen werde, werden unter mir nicht mehr auflaufen. Das wissen sie auch. Ich habe es ihnen in der Kabine deutlich mitgeteilt.»

Im Rückspiel, das am kommenden Mittwoch um 18 Uhr im Exil im Stade de Genève stattfindet, dürfte der ohnehin nicht gross zu erwartende Support der eigenen Fans nach der misslichen Leistung kaum wachsen.