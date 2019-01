Die Partie in Nantes war in der 9. Minute für längere Zeit unterbrochen worden, worauf die Fans mit Sprechchören dem argentinischen Stürmer mit der Rückennummer 9 die Ehre erwiesen. Bereits vor dem Anpfiff wurde es im Stade de la Beaujoire emotional, als die Nantes-Spieler zum Aufwärmen in Trikots mit der Aufschrift "On T'aime Emi" erschienen. Während im Mittelkreis ein riesiges Bild von Sala projiziert wurde, überraschten die Zuschauer auf den Rängen mit einer eindrücklichen Choreografie, die ein riesiges Banner des Argentiniers zeigte.

Sala und sein Pilot waren am 21. Januar mit einem Kleinflugzeug auf dem Weg nach Cardiff, als die Maschine plötzlich vom Radar verschwand. Der 28-jährige Fussballer war kurz zuvor für rund 17 Millionen Euro vom FC Nantes in die Premier League zum walisischen Verein Cardiff transferiert worden.