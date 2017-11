Im Vergleich zu den letzten beiden Spielen der WM-Qualifikation ist auch Eren Derdiyok nicht mehr dabei. Der Stürmer von Galatasaray Istanbul durfte in der türkischen Meisterschaft, verteilt auf sieben Einsätze, erst während 67 Minuten spielen. Dafür holte Petkovic die wieder fitten Cousins Edimilson und Gelson Fernandes zurück.

Die Schweiz tritt in der WM-Barrage zunächst auswärts an. Die Partie in Belfast findet am Donnerstag statt, das Rückspiel am Sonntag darauf in Basel. Für diese Partie gelangten am Montagmorgen um 10 Uhr noch einmal 2000 Tickets in den Verkauf. (ram)