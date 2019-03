Wicky war bis im letzten August beim FC Basel tätig, wo er bereits nach dem ersten Spieltag der Super League und einer Partie in der Champions-League-Qualifikation entlassen und durch Marcel Koller ersetzt wurde. In seiner ersten Saison als Cheftrainer des FCB hatte Wicky den Meistertitel zwar verpasst, in der Champions League aber mit den Baslern die Achtelfinals erreicht.

Wicky war bereits als Spieler in den USA tätig, bestritt er doch 2008 einige Partien in der Major League Soccer für den in Kalifornien beheimateten Klub Chivas. Der frühere Schweizer-Internationale ist seit Ende 2018 mit einer Amerikanerin verheiratet.

Das erste grosse Ziel Wickys mit der neuen Mannschaft ist die U17-CONCACAF-Meisterschaft im Mai, die in Florida über die Bühne gehen wird.