Zehn Runden lang musste Newcastle United auf den ersten Saisonsieg warten. Dann klappte es gleich zwei Mal in Folge. Auf das 1:0 vor einer Woche gegen Watford folgte nun das 2:1 gegen das bisherige Überraschungsteam Bournemouth. Matchwinner gegen den Tabellensechsten war der Venezolaner José Salomon Rondon, der noch vor der Pause die Tore zur 2:0-Führung erzielte.

Fabian Schär stand erstmals seit dem 26. August in der Startformation von Newcastle. Es war erst sein dritter Einsatz in der Premier League seit seinem Transfer im Sommer von La Coruña. Vor einer Woche war er nach der Pause eingewechselt worden. Ob mit oder ohne Schär: Die Defensive von Newcastle arbeitete in den letzten Spielen zuverlässig. Das Gegentor gegen Bournemouth war das erste nach fast fünf Stunden.

Telegramm:

Newcastle - Bournemouth 2:1 (2:1). - 49'266 Zuschauer. - Tore: 7. Rondon 1:0. 40. Rondon 2:0. 45. Lerma 2:1. - Bemerkung: Newcastle mit Schär (verwarnt).

Huddersfield Town - West Ham United 1:1 (1:0). - 24'069 Zuschauer. - Tore: 6. Pritchard 1:0. 74. Felipe Anderson 1:1. - Bemerkung: Huddersfield mit Hadergjonaj.

Die weiteren Resultate vom Samstag: Cardiff City - Brighton & Hove Albion 2:1. Leicester City - Burnley 0:0. Southampton - Watford 1:1.

Rangliste:

1. Manchester City 11/29 (33:4). 2. Chelsea 11/27 (27:8). 3. Liverpool 11/27 (21:5). 4. Tottenham Hotspur 11/24 (19:10). 5. Arsenal 11/23 (25:14). 6. Manchester United 11/20 (19:18). 7. Bournemouth 12/20 (21:16). 8. Watford 12/20 (17:14). 9. Everton 11/18 (19:15). 10. Leicester City 12/17 (17:16). 11. Wolverhampton 11/15 (11:12). 12. Brighton & Hove Albion 12/14 (13:18). 13. West Ham United 12/12 (14:18). 14. Newcastle United 12/9 (9:15). 15. Burnley 12/9 (12:25). 16. Crystal Palace 11/8 (8:16). 17. Southampton 12/8 (8:21). 18. Cardiff City 12/8 (11:25). 19. Huddersfield Town 12/7 (6:22). 20. Fulham 11/5 (11:29).