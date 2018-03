Neymar hatte sich am vergangenen Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Marseille am Knöchel verletzt und einen Haarriss im Mittelfussknochen erlitten. Er wird am Samstag in Brasilien durch den Mannschaftsarzt der Seleção operiert. Für Neymar wird die Reha-Phase ein Wettlauf mit der Zeit, denn am 17. Juni trifft Brasilien in seinem ersten WM-Spiel in Russland auf die Schweiz.

Auch Mbappé verletzt

Neben dem Ausfall von Neymar macht Paris Saint-Germain ein weiterer Schlüsselspieler Sorgen: Kylian Mbappé wurde am Mittwoch beim 3:0-Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Olympique Marseille zur Halbzeit wegen einer Verletzung am Knöchel ausgewechselt. Ob und wie lange er ausfällt ist nicht bekannt.

Die Pariser treffen am kommenden Dienstag daheim im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid und müssen ein 1:3 aus dem Hinspiel wettmachen.