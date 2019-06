NZZ

«GC gibt es nicht mehr», titelt die Neue Zürcher Zeitung.Mehrere Jahre in der Challenge League, um zu gesunden? «GC mit seiner Geschichte könnte das nicht überleben. Nie war der Scherbenhaufen grösser als jetzt.» GC sei eine Art Phantomklub, ohne Präsident, ohne Sportchef, ohne Geschäftsführer und eigentlich auch ohne Mannschaft. «Dieser 5. Juni ist der Tag, an dem der Grasshopper Club offiziell aufgehört hat, das zu sein, was er in seinem Verständnis immer war und immer sein wollte: ein Schweizer Spitzenklub.»