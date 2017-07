Lieke Martens brachte die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann in Doetinchem in der 33. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss in die Goalie-Ecke in Führung. Nach einer guten Stunde erhöhte Vivianne Miedema nach einem Konter. Für die Niederlande ist es die zweite Halbfinalqualifikation nach 2009.

Im Halbfinal trifft das Heimteam auf den Sieger der Partie England - Frankreich vom Sonntag.