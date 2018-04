Um den Aufstieg, an dem längst niemand mehr zweifelt, auch mathematisch sicherzustellen, benötigen die Neuenburger noch zwei Punkte aus sieben Spielen.

In der zweiten Halbzeit in Genf spielten die Schaffhauser wieder so überzeugend wie bei der Siegesserie in der Startphase der Meisterschaft. Auch jetzt basteln sie an einer positiven Serie. Das 4:1 war der vierte Erfolg am Stück. In der Pause lagen sie 0:1 zurück, danach aber fielen die Tore, die schon in der ersten Halbzeit hätten fallen können. Zu den Skorern zählte Tunahan Cicek mit seinem 16. Saisontor.

Vaduz - Rapperswil-Jona 4:0: Was einen einseitigen Spielverlauf vermuten lässt, war in Wirklichkeit ganz anders. Bevor Routinier Philipp Muntwiler die Liechtensteiner kurz vor der Pausenpfiff in Führung brachte, hätte der Neuling bereits klar voran liegen können oder müssen. Die St. Galler hatten jedoch drei hochkarätige Chancen ungenutzt gelassen. Ehe die Neulinge sich versahen, hiess es nach 62 Minuten 0:4. Für die unglaublich effizienten Vaduzer trafen Muntwiler und Marko Devic je zweimal.

Telegramme und Rangliste

Servette - Schaffhausen 1:4 (1:0). - 1151 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 24. Mfuyi 1:0. 53. Tranquilli 1:1. 79. Sessolo 1:2. 85. Cicek 1:3. 92. Helbling 1:4.

Vaduz - Rapperswil-Jona 4:0 (1:0). - 1534 Zuschauer. - SR Gut. - Tore: 45. Muntwiler 1:0. 48. Muntwiler 2:0. 60. Devic (Foulpenalty) 3:0. 62. Devic 4:0. - Bemerkungen: 90. Lattenschuss Salanovic (Rapperswil-Jona).

Wil - Chiasso 1:0 (0:0). - 610 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Tor: 72. Vonlanthen (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkung: 81. Lattenschuss von Fatkic (Chiasso).

Winterthur - Wohlen 2:0 (1:0). - 2600 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tore: 17. Sliskovic 1:0. 67. Sliskovic 2:0.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 29/71 (67:31). 2. Schaffhausen 29/51 (55:39). 3. Vaduz 29/49 (51:36). 4. Servette 29/49 (45:30). 5. Rapperswil-Jona 29/46 (41:35). 6. Wil 29/31 (28:37). 7. Aarau 29/31 (38:52). 8. Chiasso 29/30 (34:49). 9. Winterthur 29/24 (34:45). 10. Wohlen 29/16 (32:71).