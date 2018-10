In Abwesenheit von Neymar und weiterer Stammkräfte wie Thiago Silva und Thomas Meunier zauberte das Pariser Starensemble erst in den letzten Minuten, als Julian Draxler, Kylian Mbappé und der 19-jährige Moussa Diaby auf 5:0 stellten. In Führung lagen die Gastgeber gleichwohl ab der 12. Minute. Angel Di Maria bereitete die ersten beiden Treffer durch Marquinhos und Adrien Rabiot (42.) vor.

Mehr noch als die Punkteausbeute - die beste in der Ligue-1-Geschichte nach den ersten zehn Runden - zeigt das Torverhältnis von 37:6, wie klar PSG die Liga dominiert. In keinen der zehn bisherigen Matches erzielten die Pariser weniger als drei Treffer. Zur längsten Siegesserie der Ligue 1 fehlen dem Team von Trainer Thomas Tuchel noch sechs Siege. Monaco gewann zwischen Februar und August 2017 16 Mal in Folge.

In der Champions League treffen die national unterforderten Pariser am nächsten Mittwoch auf Napoli.

Telegramm und Rangliste:

Paris Saint-Germain - Amiens 5:0 (2:0). - Tore: 12. Marquinhos 1:0. 42. Rabiot 2:0. 80. Draxler 3:0. 82. Mbappé 4:0. 87. Diaby 5:0.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 10/30 (37:6). 2. Lille 9/19 (17:7). 3. Lyon 10/17 (16:12). 4. Marseille 9/16 (21:16). 5. Montpellier 9/16 (12:7). 6. Saint-Etienne 9/15 (11:12). 7. Bordeaux 9/14 (13:11). 8. Toulouse 9/13 (10:12). 9. Strasbourg 9/12 (16:13). 10. Angers 9/11 (11:12). 11. Rennes 9/11 (12:14). 12. Nice 9/11 (7:13). 13. Caen 9/10 (10:13). 14. Dijon 9/10 (9:13). 15. Reims 9/10 (4:9). 16. Nîmes 10/10 (13:18). 17. Amiens 10/10 (11:18). 18. Monaco 9/6 (9:13). 19. Nantes 9/6 (8:16). 20. Guingamp 9/5 (6:18).