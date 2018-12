Das Tor der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die weiter ohne den verletzten Neymar spielte, erzielte Kylian Mbappé nach 68 Minuten auf einen Corner von Angel Di Maria.

Frankreichs Serienmeister erhöhte den Vorsprung deshalb, weil Lille daheim gegen Toulouse und den Schweizer Nationalverteidiger François Moubandje 1:2 verlor. In der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit drehten die Südfranzosen einen Rückstand dank zwei vom Ivorer Max Gradel verwerteten Foulpenaltys.

Toulouse, das längere Zeit in den hintersten Positionen gelegen war, verbesserte sich dank dem zweiten Sieg in den letzten drei Runden in den 11. Rang.

Telegramme und Tabelle

Paris Saint-Germain - Nantes 1:0 (0:0). - Tor: 68. Mbappé 1:0.

Lille - Toulouse 1:2 (1:0). - Tore: 17. Leão 1:0. 49. Gradel (Foulpenalty) 1:1. 64. Gradel (Foulpenalty) 1:2. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje (verwarnt).

Monaco - Guingamp 0:2 (0:0). - Tore: 68. Thuram 0:1. 75. Roux 0:2. - Bemerkungen: Monaco mit Benaglio.

Montpellier - Lyon 1:1 (0:0). - Tore: 67. Fekir 0:1. 81. Aguilar 1:1.

Angers - Marseille 1:1 (1:0). - Tore: 36. Bahoken 1:0. 84. Sarr 1:1.

Weitere Resultate: Reims - Caen 2:2. Rennes - Nîmes 4:0. Saint-Etienne - Dijon 3:0. Strasbourg - Nice 2:0. - Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 17/47 (50:10). 2. Lille 19/34 (29:19). 3. Lyon 18/32 (30:21). 4. Montpellier 17/30 (25:13). 5. Saint-Etienne 18/30 (28:22). 6. Marseille 17/27 (30:26). 7. Rennes 18/26 (27:25). 8. Nice 18/26 (13:17). 9. Strasbourg 19/26 (30:23). 10. Reims 19/26 (15:18). 11. Nîmes 18/23 (26:28). 12. Bordeaux 16/21 (19:19). 13. Toulouse 18/21 (17:27). 14. Nantes 17/20 (24:25). 15. Angers 17/19 (20:22). 16. Caen 19/18 (19:25). 17. Amiens 17/16 (16:30). 18. Dijon 18/16 (16:31). 19. Monaco 18/13 (16:29). 20. Guingamp 18/11 (14:34).