Pep Guardiola über ...

... sein letztes Mal, als er 2008 gegen den FCB spielte:

(Auf Deutsch) "Ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Das war ein grosser Moment für mich, weil es mein erstes Jahr als Trainer des FC Barcelona war und mein erstes Spiel in der Champions League. Wir haben damals eine gute Leistung gezeigt (Barcelona gewann 5:0, Anm. d. Red.) und ich freue mich sehr, nochmal hier in Basel zu sein."

... das aktuelle Team des FC Basel:

(Erneut auf Deutsch) "In der Liga spielen sie jeweils Vierekette, in der Champions League Fünferkette. Vor allem in der Champions League haben sie es sehr gut gemacht in der Gruppenphase. Sie haben mit Manchester United und Benfica zwei Traditionsteams und regelmässige Teilnehmer des Wettbewerbs geschlagen, Benfica 5:0 und United 1:0. Sie sind defensiv sehr gut organisiert und ihr Defensivverhalten ist allgemein sehr, sehr gut. Sie haben, starke, starke Spieler und sind gut im Kontern. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass das hier schwer werden wird. Aber wir haben das Selbstvertrauen und sind guten Mutes, dass wir hier ein gutes Spiel machen können."

... einen möglichen Triumph in der Champions League:

(jetzt auf Englisch) "Ich weiss, dass wir bereit sind, die Champions League zu gewinnen. Wir haben des Selbstvertrauen. Dieser Wettbewerb ist so speziell. Wir wollen einfach weiter kommen als letztes Jahr, das heisst, in den Viertelfinal. Das wäre schon genug. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir hier erledigen, was wir erledigen müssen, um weitere zwei Spiele zu bekommen.

