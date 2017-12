Pereira arbeitete als Assistenztrainer von Villas-Boas, als Porto 2011 den Europa-League-Titel holte. Shanghai hofft darauf, die Dominanz von Serienmeister Guangzhou Evergrande zu brechen. Die letzten Trainerstationen von Pereira waren 1860 München (2017) und Fenerbahce Istanbul (2015/16).

Villas-Boas, der die Südchinesen in der abgelaufenen Saison auf Platz zwei führte und zuvor ausser Porto auch Chelsea, Tottenham und Zenit St. Petersburg trainierte, verliess China im November und sucht nun im Rallyesport eine neue Herausforderung. Im Januar will Villas-Boas das Dakar-Rallye in Angriff nehmen.