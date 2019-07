Der Zentralvorstand des SFV stimmte dem Vorschlag des Komitees der Swiss Football League zu. Der 57-jährige Tami wird in seinem Amt für das A-Nationalteam von Vladimir Petkovic sowie für die U21-Auswahl von Mauro Lustrinelli zuständig sein.

Für den Tessiner ist es eine Rückkehr zum SFV. Tami hatte zwischen 2003 und 2015 verschiedene Nachwuchsauswahlen betreut, ab 2009 die U21. Mit diesem Team erreichte er 2011 den EM-Final und nahm er ein Jahr später an den Olympischen Spielen in London teil. Zuletzt hatte Tami in der Saison 2017/18 den FC Lugano trainiert.