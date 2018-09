Das einzige und für die Portugiesen hochverdiente Tor fiel kurz nach der Pause. Stürmer Bruma von Leipzig spielte nach einer schönen Einzelleistung im Strafraum André Silva frei. Dieser traf mit einem platzierten, flachen Schlenzschuss.

Als Torinos Stürmer Simone Zaza nach 78 Minuten mit einem zu hoch angesetzten Kopfball auf Corner Italiens erste reelle Chance vergab, hätten die Portugiesen schon deutlich führen müssen. In der ersten Halbzeit musste ein Verteidiger für Italien auf der Linie klären. Auch die besten vier weiteren Chancen hatten die Portugiesen.

Italiens neuer Nationalcoach Roberto Mancini setzte in seinem zweiten Wettbewerbsspiel nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Polen Zeichen der Verjüngung. Vor Goalie Gianluigi Donnarumma, dem Teenager der AC Milan, setzte er fünf weitere Spieler in die Anfangsformation, die 24-jährig oder jünger sind. Die routinierten Innenverteidiger Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci setzte er auf die Bank, ebenso den Offensivspieler Lorenzo Insigne.

In der Liga B kassierte Schweden eine schmerzhafte 2:3-Heimniederlage gegen die Türkei. Die Schweden führten bis in die 51. Minute mit 2:0. Danach kehrten die Türken das Spiel vor allem dank zwei Toren von Emre Akbaba. Der in Frankreich geborene Mittelfeldspieler erzielte in der Nachspielzeit unter anderem den Siegtreffer.

Resultate und Tabelle:

Liga A. Gruppe 3: Portugal - Italien 1:0 (0:0).

Lissabon. - SR Collum (SCO). - Tor: 48. André Silva 1:0.

Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Rui; Pizzi (74. Sanches), Neves, Carvalho (86. Sergio Oliveira); Bruma (77. Martins), André Silva, Bernardo Silva.

Italien: Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (74. Emerson); Cristante (79. Belotti), Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile (59. Berardi), Chiesa.

1. Portugal 1/3 (1:0). 2. Polen 1/1 (1:1). 3. Italien 2/1 (1:2).

Liga B. Gruppe 2: Schweden - Türkei 2:3 (1:0). - Stockholm. - SR Manzano (ESP). - Tore: 35. Thelin 1:0. 49. Claesson 2:0. 51. Calhanoglu 2:1. 88. Akbaba 2:2. 92. Akbaba 2:3.

Liga C. Gruppe 1: Schottland - Albanien 2:0 (0:0). - Rangliste: 1. Schottland 1/3 (2:0). 2. Albanien 2/3 (1:2). 3. Israel 1/0 (0:1).

Gruppe 4: Serbien - Rumänien 2:2 (1:0). Montenegro - Litauen 2:0 (2:0).- Rangliste: 1. Montenegro 2/4 (2:0). 2. Serbien 2/4 (3:2). 3. Rumänien 2/2 (2:2). 4. Litauen 2/0 (0:3).

Liga D. Gruppe 1: Andorra - Kasachstan 1:1 (0:0). - Rangliste: 1. Georgien 2/6 (3:0). 2. Andorra 2/2 (1:1). 3. Lettland 2/1 (0:1). 4. Kasachstan 2/1 (1:3).

Gruppe 3: Malta - Aserbaidschan 1:1 (1:1). Kosovo - Färöer 2:0 (0:0). - Rangliste: 1. Kosovo 2/4. 2. Färöer 2/3. 3. Aserbaidschan 2/2. 4. Malta 2/1.