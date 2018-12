Prandelli scheiterte zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr (Entlassung nach fünf Monaten im Januar 2018) und in Spanien bei Valencia (Entlassung 2017 nach einem Jahr). Prandelli war in Italien von 2010 bis 2014 Nationaltrainer und führte die Squadra Azzurra in den EM-Final 2012 (0:4 gegen Spanien).