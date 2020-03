Premier League plant Fortführung der Saison ab dem 1. Juni

Mit einer Fortsetzung Anfang Juni bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung, berichtete der "Daily Telegraph" am Sonntag. In der Premier League sind noch neun komplette Runden ausstehend.

Am Donnerstag hatte der englische Fussballverband FA bekanntgegeben, dass die Spielpause wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst bis zum 30. April verlängert wird. Die Beteiligten sprachen sich jedoch für ein reguläres Ende der Saison aus, Geisterspiele gelten dabei als wahrscheinliche Option. "Wenn die Leute einen weiteren Monat zu Hause sitzen und im TV Premier-League-Fussball sehen können, kann das nur gut sein", sagte Southamptons Geschäftsführer Martin Semmens der BBC.

Den 30. Juni als Vertragsende vieler Spieler sieht Semmens nicht als Problem. "Einen Spieler zu überzeugen, zwei weitere Wochen Fussball zu spielen und dafür gut bezahlt zu werden - ich glaube nicht, dass das eine grosse Herausforderung wird", sagte der Klub-Chef.