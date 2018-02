Erster Verfolger ist nun Meister Monaco, der in Angers 4:0 gewann und Marseille überholte. Paris Saint-Germain siegte beim abstiegsbedrohten Tabellen-15. Toulouse (ohne François Moubandje/Ersatz) 1:0. Der Schuss von Neymar in der 68. Minute wurde von einem Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt.

Auf die Niederlage vor drei Wochen in Lyon hat der PSG mit drei Siegen reagiert, während die Konkurrenz seither Punkte abgab. Marseille spielte zweimal unentschieden, für Lyon setzte es zwei Niederlagen ab und Monaco erreichte einmal nur ein Remis - im Spitzenspiel in Marseille.

Lucien Favre verlor mit Nice in Dijon trotz 2:1-Führung 2:3 und erlitt die dritte Niederlage in Serie. Als Achter ist Nice aber weiterhin in Tuchfühlung mit Rang 5 und damit mit den Europa-League-Plätzen.

Ligue 1. Die 25. Runde vom Samstag:

Toulouse - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0). - 31'909 Zuschauer. - Tor: 68. Neymar 0:1. - Bemerkung: Toulouse ohne Moubandje (Ersatz).

Angers - Monaco 0:4 (0:2). - Tore: 10. Butelle (Eigentor) 0:1. 30. Jovetic 0:2. 65. Jovetic 0:3. 71. Raggi 0:4.

Dijon - Nice 3:2 (0:0). - Tore: 61. Tavares 1:0. 65. Lees Melou 1:1. 67. Plea 1:2. 78. Tavares 2:2. 84. Kwon Chang-Hoon 3:2.

Die weiteren Resultate: Saint-Etienne - Marseille 2:2. Bordeaux - Amiens 3:2. Guingamp - Caen 0:0. Metz - Montpellier 0:1.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 25/65 (76:17). 2. Monaco 25/53 (60:26). 3. Marseille 25/52 (55:29). 4. Lyon 24/48 (54:28). 5. Nantes 24/37 (24:24). 6. Montpellier 25/37 (23:20). 7. Bordeaux 25/35 (32:34). 8. Nice 25/34 (31:37). 9. Guingamp 25/33 (25:32). 10. Rennes 24/31 (28:33). 11. Dijon 24/31 (36:48). 12. Caen 25/31 (18:28). 13. Saint-Etienne 25/30 (26:40). 14. Strasbourg 24/27 (28:41). 15. Toulouse 25/26 (22:33). 16. Lille 24/25 (21:37). 17. Amiens 25/25 (22:30). 18. Angers 25/25 (27:38). 19. Troyes 23/24 (22:32). 20. Metz 25/18 (23:46).