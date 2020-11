PSG verspielt neunten Sieg am Stück

Kylian Mbappé brachte die Pariser mit seinen Ligatoren 8 und 9 in der ersten Halbzeit mit zwei Längen in Führung. Dass die Gäste das Polster in der Folge noch verspielen würden, deutete sich zu diesem Zeitpunkt nicht an, zumal weitere Treffer durch Mbappé und Moise Kean nur durch Intervention des VAR nicht zählten. In der zweiten Halbzeit, in der ab Minute 60 auch Neymar mitwirkte, kippte das Spiel aber gänzlich auf die Seite der Gastgeber. Kevin Volland (52./66.) sowie Cesc Fabregas mittels Foulpenalty in der 84. Minute drehten die Partie. Durch ein Notbremse-Foul von Abdou Diallo spielte PSG ab dem 2:3 in Unterzahl.

Dank dem dritten Sieg in Folge rückte Monaco, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, vorübergehend auf den 2. Platz vor.

Kurztelegramme und Rangliste:

Rennes - Bordeaux 0:1 (0:1). - Tor: 37. Ben Arfa 0:1. - Bemerkung: Bordeaux ohne Benito (Ersatz).

Monaco - Paris Saint-Germain 3:2 (0:2). - Tore: 26. Mbappé 0:1. 37. Mbappé (Foulpenalty) 0:2. 52. Volland 1:2. 65. Volland 2:2. 84. Fabregas (Foulpenalty) 3:2. - Bemerkung: 83. Rote Karte gegen Diallo (PSG/Notbremse).

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 11/24 (28:6). 2. Monaco 11/20 (20:16). 3. Lille 10/19 (17:7). 4. Marseille 9/18 (12:8). 5. Rennes 11/18 (18:15). 6. Lyon 10/17 (17:10). 7. Montpellier 10/17 (16:13). 8. Nice 10/17 (15:12). 9. Angers 10/16 (15:20). 10. Metz 10/15 (11:8). 11. Bordeaux 11/15 (10:11). 12. Lens 8/14 (14:14). 13. Brest 10/12 (15:22). 14. Nantes 9/11 (11:13). 15. Saint-Etienne 10/10 (10:15). 16. Reims 10/9 (16:18). 17. Lorient 10/8 (12:17). 18. Nîmes 10/8 (10:19). 19. Strasbourg 10/6 (10:19). 20. Dijon 10/4 (5:19).