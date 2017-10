Dass er es so weit gebracht hat, ist die logische Konsequenz einer Passion, der Petretta seit je alles unterordnet. Während seine Kollegen in den Ausgang gingen, ging er früh schlafen. Während sein zwei Jahre älterer Bruder Justin nach nur zwei Monaten in der U14 des FCB wieder in den Hobbyfussball zurückkehrte, blieb Raoul.

Weil er schon immer wusste: «Ich will in Richtung Fussball gehen. Alles andere hat mich nie gereizt.» Also setzte er nach absolvierter mittlerer Reife und Besuch der Minerva-Schule alles auf eine Karte – «was zum Glück funktioniert hat», sagt er und lacht.

Es wirkt, als wäre es ihm fast peinlich. Denn ganz, so scheint es, hat er noch realisiert, was gerade alles passiert. «Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als das alles noch weit weg war. Als ich einfach jeden Tag an diesem Stadion vorbeigelaufen bin. Und auf einmal war ich im Eins und habe selber im Stadion gespielt. Und plötzlich auch noch Champions League. Das ist einfach der Hammer!»

Das Nati-Aufgebot obendrauf

Dreiviertel seines Lebens ist Raoul Petretta schon beim FCB. «Ehrlichgesagt habe ich schon gedacht, dass ich so lange hierbleiben würde. Für mich kam nie etwas anderes infrage.» Und wenn er das sagt, dann mit einem frechen Lachen auf den Lippen. Und seine ausdrucksstarken grau-grünen Augen strahlen. Es ist keine Überheblichkeit.

Im Gegenteil. Petretta ist bodenständig. Ruhig. Im Gespräch eher etwas schüchtern. So beschreibt er sich auch selber. «Und alles, was gerade passiert, wird mich auch nicht verändern. Ich weiss, woher ich komme.» Petretta meint diese Aussage auf zweierlei Arten.