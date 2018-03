Das einzige Tor auf dem Brügglifeld erzielte Egzon Shabani in der 41. Minute. Die Gäste profitierten dabei von einem schweren Lapsus von Aaraus Verteidiger Juan Pablo Garat, dessen Pass in den Füssen von Shabani landete. Mit einem gekonnten Doppelpass trickste dieser in der Folge die Aarauer Defensive aus.

Nach dem 2:0 am letzten Donnerstag gewann das Team von Urs Meier auch das Rückspiel verdient. Dennis Salanovic verpasste in der 76. Minute alleine vor Steven Deana einen zweiten Treffer. Kurz vor Schluss bot sich Garat die Chance, seinen Fehler wieder gut zu machen. Der Kopfball des Argentiniers - es war Aaraus einzige Chance in der zweiten Halbzeit - parierte Rapperswils Torhüter Diego Yanz aber ohne Probleme (88.).

Während Rapperswil-Jona zu seinem vierten Sieg in Folge kam, kassierte Aarau die erste Heimniederlage seit dem letzten August. In der Tabelle liegen die beiden Nachbarn nun neun Punkte auseinander.

Telegramm und Rangliste

Aarau - Rapperswil-Jona 0:1 (0:1). - 2136 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tor: 41. Shabani 0:1. - Bemerkung: 44. Thaler (Aarau) verletzt ausgeschieden.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 24/58 (55:26). 2. Servette 23/44 (39:20). 3. Schaffhausen 24/39 (42:34). 4. Vaduz 23/37 (33:30). 5. Rapperswil-Jona 23/36 (32:27). 6. Aarau 24/27 (32:40). 7. Chiasso 24/24 (26:35). 8. Wil 23/22 (22:32). 9. Winterthur 23/17 (27:37). 10. Wohlen 23/15 (29:56).