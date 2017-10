Das teilte der Verein am Dienstag mit, nachdem das sardische Team am Sonntag daheim 2:3 gegen Genua verloren hatte und damit die vierte Niederlage in Folge kassierte. Nach acht Spieltagen steht Cagliari mit lediglich zwei gewonnen Spielen auf Platz 14.

Trainer Rastelli gelang 2016 der Aufstieg mit Cagliari in die höchste italienische Liga. Die letzte Saison beendeten die Sarden auf Platz 11 der Tabelle. Als mögliche Nachfolger für Rastelli werden Massimo Oddo und Giuseppe Iachini gehandelt.