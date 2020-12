Real Madrid gewinnt in Sevilla dank Eigentor

Zuletzt hatte Real in der Meisterschaft in drei Partien bloss einen Punkt geholt, und in der Champions League steht der Rekordgewinner nach der Niederlage gegen Schachtar Donezk unter Druck.

Im Auswärtsspiel gegen den FC Sevilla brauchte Real Madrid beim Siegestor in der 55. Minute Glück. Eine flache Hereingabe von Aussenverteidiger Ferland Mendy verpasste der Stürmer Junior Vinicius zwar, doch Sevillas marokkanischer Torhüter Bono lenkte den Ball ins eigene Tor.

Am Ende blieb Real ohne seinen verletzten Captain Sergio Ramos erstmals seit über zwei Monaten und sechs Meisterschaftsspielen mal wieder ohne Gegentreffer.

Telegramm:

FC Sevilla - Real Madrid 0:1 (0:0). - Tor: 55. Bono (Eigentor) 0:1.

Rangliste:

1. San Sebastian 11/24 (22:5). 2. Atletico Madrid 9/23 (19:2). 3. Real Madrid 11/20 (17:12). 4. Villarreal 11/20 (15:11). 5. FC Sevilla 10/16 (12:9). 6. Cadiz 11/15 (9:12). 7. FC Barcelona 9/14 (19:9). 8. Granada 10/14 (11:17). 9. Elche 9/13 (9:10). 10. Alaves 11/13 (11:13). 11. Athletic Bilbao 11/13 (12:12). 12. Getafe 11/13 (9:13). 13. Eibar 11/13 (8:9). 14. Celta Vigo 12/13 (13:20). 15. Betis Sevilla 11/12 (12:23). 16. Valencia 11/12 (17:17). 17. Osasuna 10/11 (8:13). 18. Levante 11/11 (13:15). 19. Valladolid 11/10 (11:16). 20. Huesca 11/7 (8:17).