Real Madrid gewinnt knapp, Juventus Turin dank späten Toren

In den spanischen Medien war darüber spekuliert worden, dass eine Niederlage in Istanbul Zinédine Zidane den Trainerjob kosten könnte. Der Franzose, der im März zu Real Madrid zurückgekehrt ist, spürt seit einigen Wochen schon Gegenwind. Der Vorstand scheint das Vertrauen in den früheren Erfolgsgaranten verloren zu haben. Nun dürfte sich der 47-Jährige mit dem Erfolg in der Türkei etwas Luft verschafft haben. Real brillierte zwar nicht, kam aber dank Toni Kroos zu den benötigten drei Punkten. Der Deutsche krönte sein 100. Champions-League-Spiel mit dem entscheidenden Treffer.

Die Tabelle sieht für Real Madrid wieder deutlich positiver aus. Der 13-fache Sieger, der noch nie die K.o.-Runde in der Champions League verpasst hat, ist hinter Paris Saint-Germain Zweiter. Der französische Meister kam dank Kylian Mbappé, der nach seiner Einwechslung zur Pause dreimal traf, und Doppeltorschütze Mauro Icardi in Brügge (5:0) zum dritten Zu-Null-Sieg in der dritten Partie. Für die Belgier war es im 18. Saisonspiel die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Philippe Clement.

Kein Ende fand eine andere beeindruckende Serie: Robert Lewandowski traf auch im zwölften Spiel in Folge. Der Pole war beim 3:2-Sieg von Bayern München bei Olympiakos Athen gleich zweimal erfolgreich. Die Vorarbeit zu diesen Treffern leistete jeweils der in dieser Saison wenig eingesetzte Thomas Müller. Auch bei Tottenham zeigten sich die Goalgetter in Form: Harry Kane und Son Heung-Min trugen je zwei Tore zum 5:0-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad bei.

Für Juventus Turin war Paolo Dybala der wichtige Doppeltorschütze. Der Argentinier traf in der 77. und 80. Minute zum 2:1-Heimsieg gegen Lokomotive Moskau. Zuvor war der italienische Meister trotz viel Ballbesitz lange Zeit, seit der 30. Minute, einem Rückstand hinterher gerannt. Wie Juventus ist in der Gruppe D Atlético Madrid auf bestem Weg in die Achtelfinals. Die Spanier haben nach dem 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen ebenfalls sieben Punkte. Das punktelose Leverkusen ist hingegen so gut wie ohne Chancen auf die K.o.-Runde in der Champions League.

Gavranovic verletzt, Freuler glücklos

Mario Gavranovic kam zu seinem vierten Einsatz in der Champions League und spielte für Dinamo Zagreb beim 2:2 auswärts gegen Schachtar Donezk eine entscheidende Rolle. Nach einem Foul von Schachtars Goalie Pjatow am Tessiner Stürmer verwertete Mislav Orsic den fälligen Penalty in der 60. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1. Für Gavranovic war das Spiel danach allerdings vorbei. Der 22-fache Schweizer Internationale verletzte sich bei der Aktion am Knie.

Erneut keine Punkte gab es für Remo Freuler mit Atalanta Bergamo. Die Italiener unterlagen bei Manchester City nach einer zwischenzeitlichen Führung mit 1:5. Das 1:0 der Champions-League-Debütanten nach einer halben Stunde hielt nicht lange. Bis zur Pause hatte Sergio Agüero mit zwei Toren den Favoriten auf Kurs Richtung dritten Sieg gebracht. Für die grosse Show sorgte aber Raheem Sterling, der nach dem Seitenwechsel dreimal traf, nachdem er in der ersten Halbzeit den Penalty herausgeholt und das 2:1 vorbereitet hatte.

Resultate und Tabelle.

Gruppe A:

Brügge - Paris Saint-Germain 0:5 (0:1). - SR Siebert (GER). - Tore: 7. Icardi 0:1. 61. Mbappé 0:2. 63. Icardi 0:3. 79. Mbappé 0:4. 83. Mbappé 0:5.

Paris Saint-Germain: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera (72. Diallo), Marquinhos, Verratti; Choupo-Moting (52. Mbappé), Icardi (65. Paredes), Di Maria.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar, Draxler, Kehrer und Gueye (alle verletzt).

Galatasaray Istanbul - Real Madrid 0:1 (0:1). - SR Orsato (ITA). - Tor: 18. Kroos 0:1.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde (79. Rodriguez); Rodrygo (82. Jovic), Benzema, Hazard (79. Junior Vinicius).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Modric, Bale, Nacho, Asensio und Vazquez (alle verletzt).

1. Paris Saint-Germain 3/9 (9:0). 2. Real Madrid 3/4 (3:5). 3. FC Brügge 3/2 (2:7). 4. Galatasaray Istanbul 3/1 (0:2).

Gruppe B:

Olympiakos Piräus - Bayern München 2:3(1:1). - 33'000 Zuschauer. - SR Makkelie (NED). - Tore: 23. El Arabi 1:0. 34. Lewandowski 1:1. 62. Lewandowski 1:2. 75. Tolisso 1:3. 79. Guilherme 2:3.

Bayern München: Neuer; Kimmich, Pavard, Hernandez (59. Boateng), Alaba; Thiago, Martinez (46. Tolisso); Müller (86. Perisic), Coutinho, Gnabry; Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Süle, Arp und Cuisance (alle verletzt).

Tottenham - Roter Stern Belgrad 5:0 (3:0). - SR Guida (ITA). - Tore: 9. Kane 1:0. 16. Son 2:0. 44. Son 3:0. 57. Lamela 4:0. 72. Kane 5:0.

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen (73. Foyth), Davies; Ndombélé, Sissoko; Lamela, Alli (79. Lo Celso), Son (68. Dier); Kane.

Bemerkungen: Tottenham ohne Lloris und Sessegnon (beide verletzt).

1. Bayern München 3/9 (13:4). 2. Tottenham Hotspur 3/4 (9:9). 3. Roter Stern Belgrad 3/3 (3:9). 4. Olympiakos Piräus 3/1 (5:8).

Gruppe C:

Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 (2:1). - SR Grinfeld (ISR). - Tore: 28. Malinowski (Foulpenalty) 0:1. 34. Agüero 1:1. 38. Agüero (Foulpenalty) 2:1. 58. Sterling 3:1. 64. Sterling 4:1. 69. Sterling 5:1.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Rodri (41. Stones), Mendy (71. Cancelo); De Bruyne (67. Otamendi), Gündogan, Foden; Mahrez, Agüero, Sterling.

Bemerkungen: Manchester City ohne Sané, Laporte und Sintschenko (alle verletzt). Atlanta Bergamo mit Freuler. 83. Gelb-Rote Karte Foden (Foul).

Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb 2:2 (1:1)

Charkiw. - SR Lahoz (ESP). - Tore: 16. Konopljanka 1:0. 25. Olmo 1:1. 60. Orsic (Foulpenalty) 1:2. 75. Dodo 2:2. - Bemerkungen: Dinamo Zagreb mit Gavranovic (bis 62.), ohne Moubandje (nicht im Aufgebot).

1. Manchester City 3/9 (10:1). 2. Dinamo Zagreb 3/4 (6:4). 3. Schachtar Donezk 3/4 (4:6). 4. Atalanta Bergamo 3/0 (2:11).

Gruppe D.

Juventus Turin - Lokomotive Moskau 2:1 (0:1). - SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 30. Mirantschuk 0:1. 77. Dybala 1:1. 79. Dybala 2:1.

Juventus Turin: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Khedira (48. Higuain), Pjanic, Matuidi (65. Rabiot); Betancur; Dybala (81. Bernardeschi), Ronaldo.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa und Ramsey (alle verletzt) sowie Can und Mandzukic (nicht spielberechtigt).

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0). - SR Dias Correia (POR). - Tor: 78. Morata 1:0.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Gimenez (15. Hermoso), Felipe, Lodi; Koke (70. Morata), Herrera, Thomas, Saul Niguez; Correa (62. Lemar), Diego Costa.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Felix und Savic (beide verletzt).

1. Juventus Turin 3/7 (7:3). 2. Atlético Madrid 3/7 (5:2). 3. Lokomotive Moskau 3/3 (3:5). 4. Bayer Leverkusen 3/0 (1:6).